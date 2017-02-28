Англия

Менеджер Сток Сити Марк Хьюз намерен летом произвести существенные кадровые изменения в команде.

Хьюз намерен омолодить Сток Сити и будет не против избавиться летом от ряда игроков, которые не особо важны для команды.

Самый дорогой новичок в истории Стока (18,3 млн фунтов), экс-хавбек Порту Джаннелли, Имбула может быть продан, поскольку его игра не впечатляет в этом сезоне.

Вряд ли задержится в команде и некогда перспективный Боян Кркич. Испанец уже отправился в аренду в Майнц и летом Гончары охотно выслушают предложения по нему.

Форвард Вилфрид Бони вернется обратно в Манчестер Сити. Сейчас он выступает за Сток на правах аренды и в нынешнем сезоне забил лишь 2 гола. Сток вынужден платить большую часть зарплаты (120 тысяч фунтов в неделю) форварду, который в последний раз играл 27 декабря.

Летом истекают контракты Ибрахима Афеллая, Стивена Айрленда и Шея Гивена. Пока не известно, станет ли Сток продлевать контракт с ними. Также при наличии хороших предложений могут уйти Филипп Вольшайд, Марк Муньеса и Хоселу.

После 26 туров Сток Сити занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.