Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн уверен, что его игра в нынешнем сезоне дает ему право называться игроком топ-класса.

В воскресенье Кейн сделал хет-трик в ворота Сток Сити. Уже третий сезон Харри забивает больше 20 мячей за кампанию.

"Можете написать, что я один из лучших в мире, если вы так желаете. Думаю, мои показатели, мои голы, доказывают, что это так", — заявил Кейн журналистам.

Из-за травмы лодыжки Харри пропустил 7 недель.

"Набрал ли я сейчас лучшую форму в жизни? Думаю, что да. Я ощущаю себя свежим, я действую опасно и действительно в хорошей форме. Травма, которую я получил в этом сезоне, даже немного пошла мне на пользу – я больше отдохнул. Теперь же я выдал пару хороших месяцев. Важно продолжать в этом же духе до конца сезона".

Тоттенхэм сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая 10 пунктов Челси за 12 туров до конца чемпионата. В субботу Шпоры сыграют с Эвертоном.