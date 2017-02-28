Англия

Участие капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона во встрече против Арсенала весьма маловероятно.

Вчера подопечные Юргена Клоппа упустили шанс подняться в топ-4. Ливерпуль уступил Лестеру со счетом 1:3.

Капитан Красных Джордан Хендерсон не смог играть из-за травмы ноги на тренировке. Пока что не ясно, когда хавбек вернется в игру.

"Похоже, что Джордан не будет готов к Арсеналу", — признал Клопп.

"Все это выглядит именно так, однако я не уверен. Посмотрим".

Ливерпуль сейчас занимает 5-е место в Премьер-лиге, уступая 1 пункт 4-му Арсеналу, однако у Канониров есть еще матч в запасе. Команды сыграют между собой в субботу. Начало матча – в 19.30 по киевскому времени.