Участие капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона во встрече против Арсенала весьма маловероятно.
Джордан Хендерсон, getty Images
28 февраля 2017, 10:37
Вчера подопечные Юргена Клоппа упустили шанс подняться в топ-4. Ливерпуль уступил Лестеру со счетом 1:3.
Капитан Красных Джордан Хендерсон не смог играть из-за травмы ноги на тренировке. Пока что не ясно, когда хавбек вернется в игру.
"Похоже, что Джордан не будет готов к Арсеналу", — признал Клопп.
"Все это выглядит именно так, однако я не уверен. Посмотрим".
Ливерпуль сейчас занимает 5-е место в Премьер-лиге, уступая 1 пункт 4-му Арсеналу, однако у Канониров есть еще матч в запасе. Команды сыграют между собой в субботу. Начало матча – в 19.30 по киевскому времени.