Англия

В ближайшее трансферное окно полузащитник Челси Сеск Фабрегас может сменить клубную прописку.

Сейчас Сеск не является основным футболистом Челси и появляется на поле преимущественно со скамейки запасных. Так, из 17 проведенных матчей в АПЛ лишь в шести испанец выходил с первых минут.



В связи с этим на Фабрегаса нацелился ряд клубов. Больше других интерес к футболисту проявляют китайские коллективы, а также итальянский Милан.

Как информирует Daily Telegraph, в борьбу за 29-летнего игрока вступает Манчестер Юнайтед. Согласно источнику, манкунианцы попробуют подписать полузащитника будущим летом.

Отмечается, что в услугах Сеска лично заинтересован наставник МЮ Жозе Моуриньо, который работал с ним в Челси в период с 2014 по 2015 года.

Также издание уверяет, что летом за Фабрегаса около 27 млн фунтов предложит Милан.