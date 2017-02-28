Англия

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум заверил, что команда попытается исправиться за поражение от Лестера в игре с Арсеналом.

Вчера Ливерпуль неожиданно проиграл Лестеру – 1:3.

"Это тяжелое поражение, особенно, учитывая, как мы проиграли. Очень печально. Юрген Клопп давно говорил нам, что матч будет сложным и повторял это после увольнения Клаудио Раньери", — рассказал Вейналдум.

"Лестер хотел доказать, что является хорошей командой, хотел обыграть нас. Мы не были готовы в начале матча".

"После каждого поражения важно вернуться на правильный путь. Мы должны реабилитироваться в матче с Арсеналом".

Матч Арсенал – Ливерпуль начнется в субботу, 4 марта, в 19:30 по киевскому времени.