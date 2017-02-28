Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум заверил, что команда попытается исправиться за поражение от Лестера в игре с Арсеналом.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
28 февраля 2017, 11:36
Вчера Ливерпуль неожиданно проиграл Лестеру – 1:3.
"Это тяжелое поражение, особенно, учитывая, как мы проиграли. Очень печально. Юрген Клопп давно говорил нам, что матч будет сложным и повторял это после увольнения Клаудио Раньери", — рассказал Вейналдум.
"Лестер хотел доказать, что является хорошей командой, хотел обыграть нас. Мы не были готовы в начале матча".
"После каждого поражения важно вернуться на правильный путь. Мы должны реабилитироваться в матче с Арсеналом".
Матч Арсенал – Ливерпуль начнется в субботу, 4 марта, в 19:30 по киевскому времени.