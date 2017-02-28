В июне 61-летний Питер Мур займет должность исполнительного директора Красных.
liverpoolfc.com
28 февраля 2017, 11:12
Последние 10 лет должность испдира Ливерпуля принадлежала Иану Эйру. Однако ранее в этом месяце Эйр покинул клуб. Теперь он будет трудиться в Мюнхен-1860.
Официальный сайт Ливерпуля сообщил, что с июня эту должность займет Питер Мур.
Сейчас 61-летний специалист работает в Electronic Arts. За примерно 10 лет в компании он занимал множество руководящих постов, в том числе – президента EA SPORTS.
Также в резюме Мура значится работа в Microsoft, SEGA и Reebok.