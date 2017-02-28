Англия

Ральф Крюгер заверил, что защитник Вирджил ван Дейк летом не покинет клуб — так же, как и другие лидеры Святых.

Ван Дейк перешел в Саутгемптон из Селтика в 2015 году. Вирджил сумел впечатлить в составе Святых. СМИ сообщали, что в услугах голландца заинтересован Ман Сити, который готов заплатить за него более 50 млн фунтов.

"Только-только закончилось январское трансферное окно. Мы стараемся сохранить состав и усилить его", — заявил Крюгер.

"Вирджил очень привязан к Саутгемптону. Он желает выступать тут долгое время, и мы не допускаем другого варианта развития событий. Это наш капитан, мы видим его только защищающим цвета нашего клуба".

В последние годы Саутгемптон продал многих своих лидеров – Люка Шоу, Натаниэля Клайна, Деяна Ловрена, Адама Лаллану, Моргана Шнейдерлена, Грациано Пелле и Садио Мане.

"Мы больше не желаем делать так, как делали три последних года каждое лето. Саутгемптон собирается уйти от подобной политики. Мы уверены, что это лето будет намного спокойнее для клуба и мы сумеем сохранить ядро команды, которое поможет ей развиваться в ближайшие годы".