Англия

Челси продолжает активно следить за успехами молодого нападающего Торино Андреа Белотти.

В конце зимнего трансферного окна Челси предпринимал попытку договориться с Торино касательно перехода форварда Андреа Белотти в стан Пенсионеров, однако тогда эта попытка успехом не увенчалась.

Вариант с Белотти Синие рассматривали ввиду возможного отъезда основного форварда Диего Косты в Китай.

Несмотря на первоначальный отказ Торино в трансфере, Челси продолжает активно отслеживать игру 23-летнего итальянца. Как информирует Tuttomercatoweb, вчера скауты английского клуба посетили поединок между Фиорентиной и Торино с целью наблюдения за Белотти.

Отметим, что в этом поединке форвард забил два гола, а матч завершился вничью 2:2. При этом Быки проигрывали по ходу матча в два мяча.

Напомним, что недавно Андреа продлил контракт с Быками до лета 2020 года. Теперь его клаусула составляет 100 миллионов евро. Ранее интерес к Белотти приписывали обоим грандам из Манчестера, Тоттенхэму, Реалу и Баварии.

В текущем сезоне Белотти провел за свою команду 22 матча в Серии А, забил 17 голов и отдал 4 ассиста.