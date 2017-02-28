Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини поведал, что нападающий Златан Ибрагимович привнес в команду победный менталитет.

Ибрагимович перешел в МЮ перед началом этого сезона в качестве свободного агента. Этот шаг вызывал некоторые сомнения, ведь шведу в октябре исполнилось 35 и многие опасались, что он не сумеет заиграть на уровне Премьер-лиги.

Впрочем, Златан забил уже 26 голов за МЮ во всех турнирах, прибавив к ним 5 ассистов. Голы Ибрагимовича принесли МЮ победы в Суперкубке Англии и Кубке Лиги.

"Мы можем поблагодарить Златана. Он проявляет себя в нужный момент, забивает голы. Ибра очень важный игрок, хотя для МЮ важны все футболисты. У нас хорошие отношения", — рассказал Феллаини бельгийским СМИ.

"Все знают, что Златан – великий игрок, что он упорно работает, обладает сильным характером и всегда стремится побеждать. Это видно на тренировках и в матчах. Это стремление к победе благоприятно сказывается на команде".

Сам Феллаини в нынешнем сезоне играет за МЮ довольно часто, но все же не является ключевым исполнителем в команде Моуриньо. Тем не менее, бельгиец рад работать с португальским наставником.

"В мае Жозе вызвал меня к себе и сказал, что рассчитывает на меня. Он зарядил меня уверенностью. Наши отношения всегда были хорошими. После моего гола в ворота Халла я побежал к Моуриньо, чтобы отблагодарить его, ведь он поддерживал меня в трудные времена".

"Моуриньо – победитель, который выигрывал трофеи с каждой своей командой. Пытаюсь выполнять то, что он от меня просит. Являюсь ли я Особенным для Моуриньо? Я – командный игрок".