Англия

Полузащитник Челси Эден Азар уверен, что у его команды достаточно опыта, чтобы удержаться на вершине турнирной таблицы.

После 26 туров Челси лидирует в Премьер-лиге. От идущего вторым Тоттенхэма команду отделяет 10 пунктов. Манчестер Сити отстает на 11 очков, но имеет матч в запасе.

Азар уверен, что Челси не провалится в последних турах чемпионата.

"Мы – профессионалы. Челси выиграл чемпионат 2 года назад. Мы знаем, что нужно делать", — заявил Эден.

"Челси лидирует несколько месяцев. Мы желаем оставаться на вершине. К чемпионству нужно идти матч за матчем".

Бельгиец упустил несколько моментов в игре против Суонси. Он забил лишь 1 гол в последних 8 встречах АПЛ.

"Мне все равно, забью я, не забью или сделаю ассист. Даже если я и ассист отдам, то все равно буду счастлив – при условии, что провел хороший матч и Челси выиграл".

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