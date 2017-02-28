Англия

Полузащитник Челси Виллиан уверен, что конкуренция за место в основе пойдет на благо команде.

В прошлом сезоне Челси завершил чемпионат лишь на 10-м месте, однако сам Виллиан блистал и был признан лучшим игроком команды в сезоне.

В последних 3 матчах Премьер-лиги бразилец не выходил в основе, проиграв конкуренцию Педро.

"Как только мы получаем шанс выйти на поле – делаем все, что в наших силах", — заявил Виллиан.

"Это показывает, насколько едина вся команда, а не только 11 игроков. Отлично, когда 15 или больше человек сражаются за место на поле, но по-хорошему, пытаясь помочь команде победить".

Сейчас Челси на 10 очков опережает идущий вторым Тоттенхэм и на 11 – Ман Сити, у которого матч в запасе. В следующий понедельник Пенсионеры сыграют с Вест Хэмом.