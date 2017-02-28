Бывший защитник Ливерпуля, а ныне эксперт на телеканале Sky Sports, Джейми Каррагер поделился своим мнением относительно будущего Ромелу Лукаку в Эвертоне.
Ромелу Лукаку, Getty Images
28 февраля 2017, 18:10
Лукаку показывает потрясающую игру в этом сезоне, в связи с этим СМИ активно сватают бельгийца в различные топ-клубы.
Вот как это прокомментировал Джейми Каррагер: "Эвертону будет трудно сохранить Лукаку в команде. Похожая ситуация была у Манчестер Юнайтед, когда они не смогли удержать Роналду после того, как португалец стал лучшим игроком в Премьер-лиге. Также Ливерпуль не смог оставить Суареса после фантастического сезона Луиса".
"Это проблема, когда игрок вашей команды выходит на новый, мировой уровень. Каждый футболист мечтает играть за Реал или Барселону. Это два великих клуба и футболисты мирового класса стремятся играть там".
Напомним, что недавно агент Лукаку Мино Райола заявил о том, что нападающий продлит
свой контракт с Ирисками.
В текущем сезоне за Эвертон во всех турнирах Лукаку провел 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 5 ассистов.