Англия

Канониры продолжают обхаживать Старую Синьору по поводу защитника Даниэле Ругани.

Тренер Арсенала Арсен Венгер не удовлетворен действиями обороны своей команды и продолжает искать пути ее усиления. В качестве одного из претендентов на пополнение рядов Канониров называют и центрального защитника Ювентуса Даниэле Ругани.

Лондонский клуб пытался приобрести Даниэле еще во время январского трансферного окна, предлагая Юве 30 миллионов евро, однако получил отказ. В свете конфликта Леонардо Бонуччи с тренером туринцев Массимилиано Аллегри уход защитника из Ювентуса стал более чем вероятен, и тогда его место наверняка достанется Ругани и шансы Канониров не его приобретение стремительно приблизятся к нулю. При этом стоит отметить, что интерес к нему, по информации Calciomercato, проявляет и тренер Наполи Маурицио Сарри.

И все же надежды Арсенал не теряет и готовит к лету куда лучшее в финансовом плане предложение, которое, возможно, не оставит равнодушным руководство Юве.