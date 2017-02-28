Англия

Нападающий Халл Сити Дьемерси Мбокани выбыл из игры на шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия.

Нападающий Дьемерси Мбокани, которого Халл Сити арендовал у киевского Динамо, был заменен во втором тайме субботнего матча против Бернли (1:1).

Как сообщает официальный сайт Тигров, конголезец прошел медицинское обследование, которое выявило у нападающего повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления займут шесть недель.

В текущем сезоне Мбокани провел за Халл Сити 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.