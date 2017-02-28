Англия

Бывший тренер Ливерпуля Рой Ходжсон открыт к возвращению в клубный футбол.

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заинтересован в том, чтобы занять вакантную должность менеджера Лестер Сити.

Руководство Лестера продолжает поиски менеджера после того, как в прошлый вторник из-за неудовлетворительных результатов был уволен Клаудио Раньери.

Как сообщает Sky Sports, в работе с Лестером заинтересован Рой Ходжсон, тем не менее, остается неизвестным, является ли этот интерес обоюдным.

69-летний Ходжсон находится без работы с лета прошлого года, когда ушел в отставку с поста тренера сборной Англии.