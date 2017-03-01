Англия

Гвардиола решит судьбу Харта после окончания сезона

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не будет принимать никаких решений о будущем Джо Харта до конца сезона.

Джо Харт, Getty Images

Ожидается, что по истечению срока аренды в Торино, вратарь национальной сборной Англии, покинет Манчестер Сити.



29-летний англичанин привлек интерес со стороны ряда клубов в Премьер-лиге и во всей Европе.



Гвардиола, все никак не может определиться с основным вратарем своей команды, так как и Браво, и Кабальеро не демонстрируют уверенной игры.



Браво был подвергнут критике сразу, после своего перехода из Барселоны. В августе Горожане заплатили за чилийца 15 миллионов фунтов, но пока Клаудио не оправдал этих денег. Отметим, что в последним матче Лиги Чемпионов против Монако ворота Сити защищал Вильфредо Кабальеро,у которого летом заканчивается контракт с Сити.



Ситуацию с Хартом Гвардиола прокомментировал так: "Мы будем говорить об этом в конце сезона."