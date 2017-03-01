Англия
01 марта 2017, 08:20
Гвардиола решит судьбу Харта после окончания сезона
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не будет принимать никаких решений о будущем Джо Харта до конца сезона.
Джо Харт, Getty Images
01 марта 2017, 08:20
Ожидается, что по истечению срока аренды в Торино, вратарь национальной сборной Англии, покинет Манчестер Сити.
29-летний англичанин привлек интерес со стороны ряда клубов в Премьер-лиге и во всей Европе.
Гвардиола, все никак не может определиться с основным вратарем своей команды, так как и Браво, и Кабальеро не демонстрируют уверенной игры.
Браво был подвергнут критике сразу, после своего перехода из Барселоны. В августе Горожане заплатили за чилийца 15 миллионов фунтов, но пока Клаудио не оправдал этих денег. Отметим, что в последним матче Лиги Чемпионов против Монако ворота Сити защищал Вильфредо Кабальеро,у которого летом заканчивается контракт с Сити.
Ситуацию с Хартом Гвардиола прокомментировал так: "Мы будем говорить об этом в конце сезона."