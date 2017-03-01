Англия

Челси ведет борьбу за звезду Монако

Челси обсуждает возможность приобретения полузащитника Монако Бернарду Силву.

Бернарду Силва, Getty Images

Ожидается, что летом 22-летний португалец будет продан в один в европейских топ-клубов. Одним из возможных претендентов называется Челси, в виду амбициозного плана "синих" по борьбе за победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



Руководство Монако хочет получит за футболиста, который может играть по всей атакующей линии полузащиты, 80 миллионов евро.



Также в услугах Силвы заинтересованы Манчестер Сити, Барселона и мадридский Реал.



В этом сезоне Бернарду Силва провел 38 матчей за Монако во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

