Англия
01 марта 2017, 09:59
Челси ведет борьбу за звезду Монако
Челси обсуждает возможность приобретения полузащитника Монако Бернарду Силву.
Бернарду Силва, Getty Images
01 марта 2017, 09:59
Ожидается, что летом 22-летний португалец будет продан в один в европейских топ-клубов. Одним из возможных претендентов называется Челси, в виду амбициозного плана "синих" по борьбе за победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Руководство Монако хочет получит за футболиста, который может играть по всей атакующей линии полузащиты, 80 миллионов евро.
Также в услугах Силвы заинтересованы Манчестер Сити, Барселона и мадридский Реал.
В этом сезоне Бернарду Силва провел 38 матчей за Монако во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.