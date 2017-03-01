Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не разделяет критики экспертов в адрес вратарской позиции Горожан.

В нынешнем сезоне Ман Сити из-за Хосепа Гвардиолы покинул многолетний страж ворот Горожан Джо Харт. Когда у команды начались проблемы, СМИ поспешили напомнить Гвардиоле об этом решении, тем более, что прибывший на место Харта Клаудио Браво допустил столько ошибок, что умудрился стать героем интернет-мемов.

В последнее время первым номером Сити стал Вильфредо Кабальеро, которого тоже не особо жалуют в СМИ. При этом контракт 35-летнего Кабальеро истекает в конце нынешнего сезона.

"Я очень доволен Кабальеро и Браво. Мы будем обсуждать вратарскую позицию в конце сезона. Я доверяю и Вилли, и Клаудио, а там будет видно", — заявил Гвардиола.

"Это касается не только вратарей – полузащитники, вингеры, нападающие, фулбеки – по всем этим позициям мы будем принимать решения в конце сезона. Игроки должны работать каждый день, чтобы убедить меня в своей полезности".

"Есть 5-6 футболистов, чьи контракты заканчиваются летом. Мы об этом знаем. Понимаем, что есть определенный риск – они могут уйти в другие клубы. Но нужно это принять. Все решится в конце сезона".

Сегодня Горожанам предстоит переигровка матча 5-го раунда Кубка Англии против Хаддерсфилда.