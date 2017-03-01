Англия

Экс-нападающий Ливерпуля Джибриль Сиссе уверен, что у его партнера по команде Стивена Джеррарда есть все задатки, чтобы стать хорошим тренером.

Джеррард недавно завершил карьеру и стал тренером в академии Ливерпуля.

Сиссе в своем интервью ссылается на финал Лиги чемпионов 2005 года между Ливерпулем и Миланом в Стамбуле. Тогда англичане к перерыву проигрывали 0:3. Однако во втором тайме Джеррард забил первый мяч Красных, а позже заработал пенальти с которого Хаби Алонсо сравнял счет. Ливерпуль праздновал тогда победу в серии пенальти.

"Тренерство у Стивена в крови. Тогда он говорил с нами, пытался подбодрить, чтобы мы все показали, на что способны. Думаю, Джеррард может стать отличным тренером", — заявил Сиссе.

"Я не знаю, какие планы у Стивена, но сейчас он работает в академии. Это отличное начало. Я могу представить его в роли менеджера".

Сейчас Ливерпуль возглавляет Юрген Клопп. Под руководством немца мерсисайдцы занимают 5-е место в Премьер-лиге.