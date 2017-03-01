В 2009 году был момент, когда Терри тесно связывали с переходом в стан Горожан, но англичанин остался в Челси.

"Я говорил с Романом Абрамовичем тогда, и сказал ему, что хочу остаться, но у меня есть предложение от Сити", — сказал бывший капитан Челси.

"Это помогло мне перезаключить контракт на более выгодных для меня условиях".

Также 36-летний защитник рассказал о своем возможном переходе в один из китайских клубов.

"Я не уверен насчет Китая. Вообще, я бы хотел остаться в Челси".

В этом сезоне за Пенсионеров в АПЛ Тери провел лишь пять матчей. 