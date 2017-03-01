Англия

Терри: У меня было предложение от Манчестер Сити

Защитник Челси Джон Терри рассказал о том, как предложение от Манчестер Сити помогло ему заключить новый контракт с Челси.

Джон Терри, Getty Images

В 2009 году был момент, когда Терри тесно связывали с переходом в стан Горожан, но англичанин остался в Челси.



"Я говорил с Романом Абрамовичем тогда, и сказал ему, что хочу остаться, но у меня есть предложение от Сити", — сказал бывший капитан Челси.



"Это помогло мне перезаключить контракт на более выгодных для меня условиях".



Также 36-летний защитник рассказал о своем возможном переходе в один из китайских клубов.



"Я не уверен насчет Китая. Вообще, я бы хотел остаться в Челси".



В этом сезоне за Пенсионеров в АПЛ Тери провел лишь пять матчей.