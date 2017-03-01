Англия

Экс-вингер Челси Дэмьен Дафф сожалеет о том, что слишком рано ушел из лондонского клуба.

Дафф провел в Челси 3 сезона, после чего отправился в Ньюкасл в 2006 году. За это время Дэмьен сыграл важную роль в двух чемпионствах Пенсионеров при Жозе Моуриньо.

"Я плакал, когда покидал Челси. Оглядываясь сейчас на ту ситуацию – наверное, кому-то следовало сказать мне, что я делаю неправильный шаг. Я ведь никогда не плакал – ни когда уходил из Блэкберна, ни из Ньюкасла, ни из Фулхэма. Даже когда карьеру завершил – и то не плакал", — признался Дафф.

37-летний Дэмьен, который завершил карьеру в 2015 году в Шемрок Роверс, признался, что мог стать игроком Ливерпуля.

"Я был близок к Ливерпулю 2 или 3 раза. Впервые – за год или два до перехода в Челси (в 2003). Но тогда Блэкберн запросил за меня слишком много, поэтому не каждый клуб мог купить меня в те времена! Этот же переход чуть не случился, когда я уходил из Челси".

За свою игровую карьеру Дафф провел более 600 поединков на клубном уровне и 100 матчей за сборную Ирландии. Сейчас Дэмьен работает главным тренером в Шемрок Роверс.