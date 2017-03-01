Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал первым, кому удалось сделать более 1000 пасов на половине поля противника в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
Поль Погба, getty images
01 марта 2017, 12:33
Поль Погба перешел в МЮ перед началом этого сезона из Ювентуса за 104 млн евро.
На данный момент на счету Поля 1029 пасов на чужой половине поля, из которых 83,05% были точными. Ближайшие преследователи француза – Джордан Хендерсон (Ливерпуль, 987 пасов), Месут Езил (Арсенал, 954), Давид Силва (Ман Сити, 930), Эден Азар (Челси, 875) и Андер Эррера (МЮ, 871).
1000-й пас случился в матче против Уотфорда (1:0) в феврале.
На счету Поля 5 голевых передач во всех турнирах на нападающего команды Златана Ибрахимовича.