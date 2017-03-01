Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал первым, кому удалось сделать более 1000 пасов на половине поля противника в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Поль Погба перешел в МЮ перед началом этого сезона из Ювентуса за 104 млн евро.

На данный момент на счету Поля 1029 пасов на чужой половине поля, из которых 83,05% были точными. Ближайшие преследователи француза – Джордан Хендерсон (Ливерпуль, 987 пасов), Месут Езил (Арсенал, 954), Давид Силва (Ман Сити, 930), Эден Азар (Челси, 875) и Андер Эррера (МЮ, 871).

1000-й пас случился в матче против Уотфорда (1:0) в феврале.

На счету Поля 5 голевых передач во всех турнирах на нападающего команды Златана Ибрахимовича.