Полузащитник Челси Виктор Мозес заключил со своим клубом новое трудовое соглашение.
Виктор Мозес, фк челси
01 марта 2017, 15:24
Как информирует официальный сайт Синих, сегодня Мозес поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2021 года.
Старый контракт 26-летнего нигерийца был рассчитан до середины 2019 года.
"Я очень взволнован. Крайне рад подписанию нового контракта с Челси. Теперь мне нужно сосредоточиться на работе. Нужно упорно трудиться, чтобы выиграть АПЛ в этом сезоне. Челси проводит отличный сезон, я наслаждаюсь своей игрой и работой с Антонио Конте, который придал команде уверенности", — сказал Мозес.
Мозес принадлежит Челси с 2012 года, однако игроком основного состава он стал лишь в этом году.
В текущем сезоне на его счету 4 гола и 3 ассиста в 25-ти матчах за Пенсионеров во всех турнирах.