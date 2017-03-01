Англия

Полузащитник Челси Виктор Мозес заключил со своим клубом новое трудовое соглашение.

Как информирует официальный сайт Синих, сегодня Мозес поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2021 года.

Старый контракт 26-летнего нигерийца был рассчитан до середины 2019 года.

"Я очень взволнован. Крайне рад подписанию нового контракта с Челси. Теперь мне нужно сосредоточиться на работе. Нужно упорно трудиться, чтобы выиграть АПЛ в этом сезоне. Челси проводит отличный сезон, я наслаждаюсь своей игрой и работой с Антонио Конте, который придал команде уверенности", — сказал Мозес.

Мозес принадлежит Челси с 2012 года, однако игроком основного состава он стал лишь в этом году.

В текущем сезоне на его счету 4 гола и 3 ассиста в 25-ти матчах за Пенсионеров во всех турнирах.