Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс подтвердил, что готов вернуться на поле в матче против Борнмута.

Центральный защитник Фил Джонс, который не выходил на поле с начала февраля, вернулся к тренировкам и готов помочь команде Жозе Моуринью в ближайшем матче Премьер-Лиги.

"Это положительная новость. Я тренировался последние несколько дней, и с нетерпением жду возвращения", — говорит Джонс.

"Я приступил к тренировкам перед финалом Кубка Лиги, но до этого пропустил три недели, поэтому и не ожидал, что приму участие в той игре. Конечно, это расстраивает, но такое случается. Все равно это был отличный день для фанатов, игроков, персонала и менеджера. Возможно, мы показали не лучшую игру, но важно лишь то, что мы победили".

В текущем сезоне Фил Джонс провел 17 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.