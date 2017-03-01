Англия

Полузащитник Миддлсбро Адам Клейтон продлил контракт с клубом до 2021 года.

Полузащитник Адам Клейтон подписал новый четырехлетний контракт с Миддлсбро, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний Клейтон, которого фанаты признали лучшим игроком года по итогам прошлого сезона, перешел в Миддлсбро летом 2014 года из Хаддерсфилда.

"Очень рад заключить новую сделку и связать свое будущее с Боро еще на несколько лет", — заявил Клейтон.

В текущем сезоне полузащитник провел за Миддлсбро 26 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.