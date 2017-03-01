Англия

Уотфорд согласовал трансфер защитника Хорхе Сегуры из колумбийского клуба Энвигадо.

Центральный защитник Энвигадо Хорхе Сегура летом станет игроком Уотфорда, сообщает официальный Твиттер колумбийского клуба.

20-летний защитник завершит переход к Шершням в июле, когда вновь откроется трансферное окно.

Сегура сыграл 23 матча в высшем дивизионе Колумбии и провел четыре матча за сборную Колумбии до 20 лет.

Из-за отсутствия опыта на международном уровне у игрока могут возникнуть проблемы с получением разрешения на работу в Англии, поэтому он может отправиться в аренду в один из клубов семьи Поццо, которые также являются владельцами Уотфорда.