Англия

Врач Канониров отправил полузащитника Арсенала домой из-за болезни.

Хавбек Арсенала Месут Езил покинул тренировку Канониров из-за простуды. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, Озил вчера вечером отдыхал а боулинг-клубе Bloomsbury Bowling, но прибыв на тренировку сегодня утром почувствовал недомогание. Врач, осмотрев немца, решил отправить его домой.

Участие Месута Озила в субботнему матчу с Ливерпулем остается под вопросом.

Езил в текущем сезоне сыграл во всех турнирах 29 матчей, забил 9 голов и отдал 8 асисстов.

Ливерпуль и Арсенал сыграют в субботу, 4 марта, на Энфилде.