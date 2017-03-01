Врач Канониров отправил полузащитника Арсенала домой из-за болезни.
Месут Езил, Getty Images
01 марта 2017, 21:20
Хавбек Арсенала Месут Езил покинул тренировку Канониров из-за простуды. Об этом сообщает Goal.com.
По информации издания, Озил вчера вечером отдыхал а боулинг-клубе Bloomsbury Bowling, но прибыв на тренировку сегодня утром почувствовал недомогание. Врач, осмотрев немца, решил отправить его домой.
Участие Месута Озила в субботнему матчу с Ливерпулем остается под вопросом.
Езил в текущем сезоне сыграл во всех турнирах 29 матчей, забил 9 голов и отдал 8 асисстов.
Ливерпуль и Арсенал сыграют в субботу, 4 марта, на Энфилде.