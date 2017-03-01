В переигровке матча 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити без особых проблем разобрался с Хаддерсфилдом, несмотря на то, что пропустил первым.
Серхио Агуэро оформил дубль, Getty Images
01 марта 2017, 23:43
Манчестер Сити — Хаддерсфилд 5:1 (0:0 в первом матче)
Голы: Сане, 30, Агуэро, 35 (пенальти), 73, Сабалета, 38, Ихеаначо, 90+1 — Банн, 7
Манчестер Сити: Браво — Сабалета, Стоунз, Отаменди, Клиши — Фернандиньо — Сане (Навас, 81), Де Брайне (Делф, 75), Гарсия, Стерлинг — Агуэро (Ихеаначо, 79)
Хаддерсфилд: Коулман — Крэни, Хадсон, Станкович, Холмс-Деннис — Уайтхед, Биллинг (Хогг, 67) — Лолли (Смит, 61), Пейн, Банн (Ван ла Парра, 54) — Куанер
Предупреждения: Хадсон, Станкович