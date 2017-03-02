Англия

Тренер Молотобойцев Славен Билич подпишет новое соглашение с клубом.

Несмотря на то, что нынешний контракт Славена Билича будет действовать еще 15 месяцев, боссы Вест Хэма намерены заранее побеспокоиться о том, чтобы хорватский тренер задержался в команде на более длительный срок.

Несмотря на не самый удачный старт Молотобойцев в нынешнем сезоне, нынче Вест Хэм явно находится на подъеме. С начала декабря Молотобойцы провели 11 матчей Премьер-лиги, в которых 6 раз выиграли и 2 сыграли вничью. Кроме того, руководство впечатлило то, как легко Билич пережил уход в Марсель одного из своих ведущих игроков — Димитри Пайе. Летом тренеру обещают значительную сумму на усиление состава.

После 26 тура Вест Хэм с 33-мя очками занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Англии.