Англия

Гончары заключили новый трудовой договор с вингером Ибрахимом Афеллаем.

Как информирует официальный сайт Сток Сити, Афеллай поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2019 года.

Старый контракт 30-летнего голландца истекал в конце текущего сезона.

За Сток Сити Афеллай выступает с 2015 года. Ранее он защищал цвета Олимпиакоса, Шальке, Барселоны и ПСВ.

В текущем сезоне Афеллай провел за свою команду 20 матчей во всех турнирах.