Англия

Защитник Арсенала Лоран Косельни и полузащитник команды Аарон Рэмси оправились от повреждений.

Косельни получил повреждение в матче Лиги чемпионов против Баварии (1:5). Рэмси, в свою очередь, травмировал подколенное сухожилие в поединке с Уотфордом (1:2).

На сегодняшней пресс-конференции наставник Канониров Арсен Внгер сообщил, что оба футболиста восстановились после повреждений и приступили к полноценным тренировкам в общей группе команды.

Таким образом, Рэмси и Косельни смогут помочь Арсеналу в ближайшем матче с Ливерпулем.

В текущем сезоне 26-летний Рэмси провел за Канониров 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Что касается Косельни, то 31-летний защитник принял участие в 31 поединке Арсенала, забил 2 гола и отметился 1 ассистом.