Англия

Полузащитник Арсенала Месут Озил выпустил свою автобиографию.

Увидела свет автобиография футболиста сборной Германии и Арсенала Месута Озила "Магия игры", в которой он поведал миру не только о своей жизни и карьере, но и рассказал о своих взаимоотношениях с тренерами, под руководством которых ему доводилось работать.

"Решив перебраться в Испанию, я сначала думал о Барселоне, — рассказал Озил в своей автобиографии, отрывки из которой публикует Bild. — Но когда зашла речь об обсуждении контракта, Хосеп Гвардиола не явился. Я понял, что не очень-то ему и нужен, поэтому в итоге принял предложение Реала".

"В Мадриде у нас сложились странные отношения с Жозе Моуриньо. Я очень уважал его как тренера и человека, но ненавидел в те минуты, когда он начинал критиковать мою игру. "Ты думаешь, что настолько хорош, что можеш выкладываться лишь на 50 процентов? — говорил он. — Считаешь, что можешь отдать две передачи и успокоиться? Вместо того, чтобы доказывать товарищам и болельщикам, чего ты действительно стоишь, ты мечтаешь о теплом душе и хочешь побыть в одиночестве? Ты просто трус!" И все-таки я люблю Моуриньо!

Месут Озиль пришел в Реал из Вердера в 2010 году, а в 2013-м перебрался в Арсенал.