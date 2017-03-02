Англия

Форвард Горожан прокомментировал свое возможное будущее в клубе

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро, которого английская пресса сватает в мадридский Реал, после победы в Кубке Англии над Хаддерсфилдом в 1/8 финала, заверил, что хотел бы продолжить карьеру в английской клубе.

"Останусь я или нет, будет известно в июне. Я бы хотел остаться в Манчестере надолго. У меня есть три месяца, чтобы показать себя с лучшей стороны, а потом будет видно. То, что клуб официально заявляет, что хотел бы меня оставить, и то, что говорит мне — разные вещи. В клубе никто четко не сказал мне, что я должен остаться.

Всё, что я должен сегодня сделать — это играть. Да, у меня есть желание остаться, но у клуба есть время до июня, чтобы принять решение, после чего придется встретиться со мной и принять решение", — сказал Агуэро.

Реал? Я не думаю об этом клубе. Все мои мысли сегодня только о Манчестер Сити. Даже не хочу думать, что может произойти в будущем