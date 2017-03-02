Англия

Менеджер Суонси Пол Клемент говорит, что вскоре валлийский клуб начнет переговоры о продлении контракта с Клодом Макелеле.

Макелеле был назначен на должность помощника главного тренера в январе, подписав со Суонси контракт до конца текущего сезона.

"Мы пока не начинали переговоры с Клодом о новом контракте, но они не за горами. Клод сосредоточен на этой работе, он хочет помочь мне и игрокам добиться успеха", — заявил Клемент.

"Ему здесь нравится, каждый день он приезжает на тренировочную базу полон энергии, с положительным отношением к делу и улыбкой на лице".

Набрав только 12 очков и находясь на дне турнирной таблицы до назначения Клемента в начале этого года, Суонси удвоил количество очков в первых семи матчах под руководством 44-летнего англичанина и выбрался из зоны вылета.