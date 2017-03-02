Англия

Экс-главный тренер Челси Гуус Хиддинк заявил, чт хотел ьы поработать с молодыми игроками.

"Лестер очень хорошо справился с отставкой Раньери и сыграл под руководством ассистента главного тренера. В таких случаях игроки реагируют незамедлительно, они это доказали в матче с Ливерпулем.

Я с Лисами не контактировал. Хотя я так сильно люблю футбол, что не исключаю такого варианта. Я обычно не работаю в клубе по несколько лет. Но думаю, будет здорово поработать с молодыми игроками", – сказал Хиддинк в интервью De Telegraaf.

После увольнения Клаудио Раньери руководство Лис активно ищет нового главного тренера для своей команды. Одним из возможных вариантов назывался Роберто Манчини, но итальянский специалист не заинтересован в том, чтобы возглавить Лестер.

По информации The Telegraph, владельцы Лестера хотят видеть у руля своей команды Гууса Хиддинка.