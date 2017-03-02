Англия

Защитник МЮ Люк Шоу может заменить игрока Шпор Дэнни Роуза.

Тоттенхэм в летнее трансферное окно готов приобрести игрока Манчестер Юнайтед Люка Шоу, который потерял место в основе Красных дьяволов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Англичанин может стать заменой Дэнни Роузу, который готовится к трансферу в Манчестер Сити.

Ранее Особенный заявил, что рассчитывает на Шоу, однако, тот должен подумать над своим отношением к тренировкам.

В текущем сезоне Шоу провел во всех турнирах 14 матчей и отдал одну голевую передачу. 21-летний защитник не выходил на поле в матчах Премьер-лиги за МЮ с конца октября 2016 года.