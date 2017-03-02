Англия

Нападающий Арсенала Оливье Жиру надеется, что менеджер Канониров Арсен Венгер останется в клубе.

Оливье Жиру призвал Арсена Венгера подписать новый контракт с Арсеналом, настаивая, что все игроки на 100% поддерживают своего тренера.

"Я и мои товарищи по команде надеемся, что Арсен останется в клубе. Он сделал из Арсенала один из лучших клубов Европы. Мы на 100% поддерживаем его", — заявил нападающий.

Сам Жиру, который в этом сезоне провел 24 матча и забил 11 голов, подписал новый контракт с Арсеналом в январе.

"Я вижу свое будущее в Англии. Вот почему я решил продлить контракт с Арсеналом".