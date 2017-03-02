Англия

Фредди Юнгберг покинул свою должность в академии Арсенала, чтобы присоединиться к тренерскому штабу Вольфсбурга.

Менеджер Арсенала Арсен Венгер заявил, что Фредди Юнгберг пообещал вернуться в Арсенал.

Бывшая звезда Канониров оставил работу в академии клуба, чтобы присоединиться к тренерскому штабу Андриса Йонкера в Вольфсбурге.

"Мы позволили ему уйти при условии, что он пообещает вернуться сюда", — сказал Венгер.

"Фредди проделал великолепную работу с командой до 15 лет. Я постоянно находился с ним на связи, и, надеюсь, он вернется в Арсенал с тем опытом, который приобретет в Германии".