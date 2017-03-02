Англия

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен вернулся к тренировкам в общей группе.

Защитник Красных Деян Ловрен находился вне игры больше месяца из-за травмы колена. Сейчас хорватский футболист востановился и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает The Telegraph.

Таким образом, Ловрен сможет помочь команде в ближайшем матче с Канонирами. Ливерпуль и Арсенал сыграют в субботу, 4 марта, на Энфилде.

По данным издания Liverpool Echo, после продления Коутиньо Красные также планируют пролонгировать соглашения с Лалланой и Ловреном.

В текущем сезоне Ловрен сыграл в 20 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.