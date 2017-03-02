Англия

Менеджер Саутгемптона Клод Пюэль назвал сумасшедшим расписание, согласно которому его подопечные сыграют всего два матча за четыре недели.

Клод Пюэль заявил, что его тренерскому штабу будет трудно удерживать игроков в форме из-за мартовского расписания.

"Сейчас самой трудной задачей для меня будет подготовка команды к трудностям календаря. Мы проведем два матча за месяц, а до этого играли каждые три дня. Это сумасшествие. Трудно оставаться сосредоточенными, когда играешь каждые две недели", — жалуется Пюэль.

В марте Святым предстоят выездные матчи против Уотфорда (4 марта) и Тоттенхэма (19 марта). Примечательно, что на апрель у Саутгемптона запланировано шесть матчей.