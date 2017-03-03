Англия

Форвард Торино Андреа Белотти поделился мнением об интересе к себе со стороны топ-клубов.

В текущем сезоне чемпионата Италии нападающий Андреа Белотти сыграл в 23 матчах и забил 19 голов. Из-за высокой результативности появился бурный интерес к итальянцу среди больших европейских клубов.

"В этом году я действительно хорошо делаю свою работу. Я забиваю голы беспрерывно и очень этому рад. Успех не заставит меня остановиться, у меня есть цели и я хочу достичь их", — заявил Белотти.

Напомним, что недавно Андреа продлил контракт с Быками до лета 2020 года. Теперь его клаусула составляет 100 миллионов евро. Ранее интерес к Белотти приписывали обоим грандам из Манчестера, Тоттенхэму, Реалу и Баварии.

"Стою ли я 100 миллионов евро? Цифры всегда говорят о том, насколько футболист успешен. Цифры часто преувеличевают. Я на них не буду сосредотачиваться", — добавил форвард.

В конце зимнего трансферного окна Челси предпринимал попытку договориться с Торино касательно перехода форварда Андреа Белотти в стан Пенсионеров, однако тогда эта попытка успехом не увенчалась.