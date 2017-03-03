Полузащитник Красных дьяволов Майкл Каррик летом может завершить карьеру.
Майкл Каррик, Getty Images
03 марта 2017, 11:10
Хавбек Манчестер Юнайтед Майкл Каррик закончит свои выступления за манкунианцев, если они не предложат ему новый контракт.
"Я не буду играть в другом клубе. Не смогу играть в другой английской команде. Если контракт не будет продлен, то я завершу карьеру. Я не говорю сейчас, что это на 100 процентов, но думаю, что так и будет", — цитирует Каррика BBC.
В текущем сезоне АПЛ Майкл Каррик сыграл 11 мачтей, 10 из которых начинал в основе.