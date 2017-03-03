Англия

Полузащитник Красных дьяволов Майкл Каррик летом может завершить карьеру.

Хавбек Манчестер Юнайтед Майкл Каррик закончит свои выступления за манкунианцев, если они не предложат ему новый контракт.

"Я не буду играть в другом клубе. Не смогу играть в другой английской команде. Если контракт не будет продлен, то я завершу карьеру. Я не говорю сейчас, что это на 100 процентов, но думаю, что так и будет", — цитирует Каррика BBC.

В текущем сезоне АПЛ Майкл Каррик сыграл 11 мачтей, 10 из которых начинал в основе.