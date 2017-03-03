Англия

Агент вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола ведет переговоры с представителями Манчестер Юнайтед.

Голкипер Красных Дьяволов Давид Де Хеа летом может перейти в мадридский Реал, в связи с чем, Жозе Моуриньо ищет нового стража ворот для своей команды.

Как сообщает Calciomercato, Мино Райло уже вступил в переговоры с руководством Манчестер Юнайтед по поводу перехода Доннаруммы. МЮ готов заплатить за итальянского вратаря 43 миллиона фунтов.

Ранее интерес к Доннарумме проявляли Ювентус и Реал.

В этом сезоне 18-летний вратарь сыграл за Милан 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча