Англия

Форвард Стока Вилфрид Бони не захотел переходить в Китай, а теперь не играет и в Англии.

28-летний нападающий сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Бони, принадлежащий Манчестер Сити, недоволен своим положением в Стоке, куда он был отдан в аренду.

Сыграв за Гончаров лишь 11 матчей, в которых дважды поразил ворота соперников, Бони с 27 декабря не может пробиться в основной состав команды. В январе Вилфрид отклонил очень выгодное в материальном плане предложение из Китая для того, чтобы продолжить карьеру в Англии, но тренер Марк Хьюз не дает ему шанса.

"Когда ты от всех слышишь, что тобой все довольны, что все идет замечательно, но при этом не играешь, это доводит до сумасшествия, — признался нападающий в интервью ВВС. — Я постоянно пытаюсь выяснить у Марка Хьюза, что со мной не так, над чем мне надо работать, но постоянно слышу в ответ, что у него нет ко мне претензий и его все устраивает".

"Возможно, все дело в том, что я отказался от предложения из Китая, которое было выгодно клубу? Но я еще не собираюсь заканчивать карьеру, я не сказал своего последнего слова в Англии".

В январе 2015 года Бони, блиставший в Суонси, был приобретен Манчестер сити за 28 миллионов фунтов, но так и не смог пробиться в основу Горожан (36 матчей, 6 голов в Премьер-лиге),