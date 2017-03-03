Англия

Манчестер Сити вступает в гонку за центральным защитником Бенфики Виктором Линделофом.

Зимой в прессе активно муссировались слухи о потенциальном переходе Линделофа в Ман Юнайтед. Интерес к игроку даже подтверждал наставник манкунианцев Жозе Моуриньо, однако впоследствии сам португалец отказался от идеи приобретения шведа.

Тем не менее, Красные Дьяволы не перестают следить за 22-летним защитником и планируют подписать футболиста будущим летом.

Ранее была информация, что конкуренцию Ман Юнайтед в борьбе за Линделофом готовы составить Рома и Барселона.

Теперь португальское O Jogo информирует о том, что в гонку за игроком сборной Швеции вступает и Манчестер Сити. Отмечается, что в услугах Линделофа заинтересован лично наставник Горожан Хосеп Гвардиола.

Действующее соглашение центрбека с Орлами рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 34 матча во всех турнирах.