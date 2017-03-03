Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте выразил желание надолго задержаться в лондонском клубе.

Конте был назначен тренером Челси летом 2016 года. Итальянец подписал с Синими контракт сроком на три года.

"Я очень рад опыту работы в Челси. Это невероятный момент для меня и моей семьи. В этом году моя жена и дочь остались в Италии, но я надеюсь, что они переедут в Англию, потому что нуждаюсь в них", — сказал Конте в интервью standard.co.uk.

"Надеюсь остаться в Челси на долгие годы. Когда вы начинаете новый проект, то планируете надолго задержаться здесь и добиться чего-то выдающегося. Понятно, что для этого нужно трудится на протяжении долгих лет. Нужно расти вместе со своими футболистами, ведь ты являешься тренером великого клуба. Здесь нужно не только побеждать, но и играть в хороший футбол".

"Для меня было непросто перейти в Челси после крайне неудачного года, но я очень рад за футболистов, потмоу что они показали свою решительность бороться за титул и снова обрести уверенность".

"Сейчас для Челси очень важно продолжать идти по заданному пути. До конца сезона может всякое произойти, но мы намерены оставаться на первом месте".

После сыгранного 26-го тура Синие опережают ближайшего преследователя — Тоттенхэм — на целых 10 пунктов. При этом у третьего Ман Сити, который отстает на 11 пунктов, имеется матч в запасе.