Англия

Манчестер Юнайтед этой зимой пытался избавиться от полузащитника Маруана Феллаини.

В интервью Sportwereld главный тренер Тяньцзинь Сунцзян Фабио Каннаваро заявил, что его клуб мог зимой приобрести полузащитника Красных Дьяволов Маруана Феллаини.

"Нам предлагали приобрести Феллаини, однако мы находились в поисках футболиста другого плана", — сказал Каннаваро.

Интересно, что в начале года Ман Юнайтед продлил контракт с Феллаини до середины 2018 года.

Вполне возможно, что английский клуб сделал это именно для того, чтобы выручить денежные средства на продаже 29-летнего бельгийца, ведь в противном случае уже летом Маруан покинул бы Манчестер в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Феллаини провел за Ман Юнайтед 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.