Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры с Арсеналом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп верит в победу своей команды в матче с подопечными Арсена Венгера.

"Я не могу сказать слишком много об Арсенале. Сейчас в АПЛ середина сезона, мы постараемся в субботу победить. Я полон оптимизма перед этим матчем", — цитирует Клоппа Mirror.

"В нынешнем сезоне у нас есть проблемы. Нам не хватало согласованности. Моя работа сейчас состоит в том, чтобы вселить в футболистов уверенность"

"Мы играем на Энфилде — это наше преимущество. Это наш стадион, последняя игра здесь была фантастической (прим. победа над Тоттенхэмом). Мы хотим вновь испытать эти чувства", — добавил немецкий специалист.

Ливерпуль и Арсенал сыграют в субботу, 4 марта, на Энфилде.