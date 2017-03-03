Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры с Арсеналом.
Юрген Клопп, Getty Images
03 марта 2017, 16:41
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп верит в победу своей команды в матче с подопечными Арсена Венгера.
"Я не могу сказать слишком много об Арсенале. Сейчас в АПЛ середина сезона, мы постараемся в субботу победить. Я полон оптимизма перед этим матчем", — цитирует Клоппа Mirror.
"В нынешнем сезоне у нас есть проблемы. Нам не хватало согласованности. Моя работа сейчас состоит в том, чтобы вселить в футболистов уверенность"
"Мы играем на Энфилде — это наше преимущество. Это наш стадион, последняя игра здесь была фантастической (прим. победа над Тоттенхэмом). Мы хотим вновь испытать эти чувства", — добавил немецкий специалист.
Ливерпуль и Арсенал сыграют в субботу, 4 марта, на Энфилде.