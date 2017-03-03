Англия

Хавбек Леандро Бакуна будет вынужден пропустить 6 игр из-за применения насилия в отношении помощника арбитра.

25 февраля Астон Вилла минимально переиграла Дерби – 1:0. На 4-й минуте добавленного времени был удален полузащитник Вилланов Леандро Бакуна. Причиной стало то, что игрок сборной Кюрасао толкал и схватил за грудь помощника арбитра.

25-летний Леандро признал, что в его случае "стандартного трехматчевого наказания" было бы недостаточно.

Сегодня стало известно, что из-за своего поведения Бакуна пропустит 6 игр. Один поединок дисквалификации Леандро уже отбыл – он пропустил встречу против Бристоля (2:0). К слову, это удаление стало для хавбека первым в футболке АВ.

Астон Вилла раздумывает над подачей апелляции.