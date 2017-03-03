Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо ожидает, что полузащитник Генрих Мхитарян сможет вернуться на поле в матче Кубка Англии против Челси (13 марта).

Игрок сборной Армении продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в прошлую среду в матче Лиги Европы против Сент-Этьенна.

"Мхитарян все еще вне игры. Он не восстановился к этой игре. Думаю, он будет готов вернуться на поле ближе к концу следующей недели", — заявил Моуриньо перед матчем против Борнмута.

Мхитарян уже пропустил финал Кубка Лиги против Саутгемптона, и, исходя из слов Моуриньо, не сможет принять участие в матчах против Борнмута (4 марта) и Ростова (9 марта).